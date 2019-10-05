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В Раде уверены, что «формула Штайнмайера» принесет Украине мир

Дарья Муромова
00:37 05.10.2019
Контактная группа во вторник согласовала «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
В Раде уверены, что «формула Штайнмайера» принесет Украине мир
© Фото: Hennadii Minchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Глава комитета Верховной рады по свободе слова, депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Нестор Шуфрич уверен, что «формула Штайнмайера» открыла Украине дорогу к восстановлению мира в стране.

Контактная группа во вторник согласовала «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. После этого против «формулы» выступили депутаты Львовского и Ивано-Франсковского областных советов.

«Зеленскому непросто было говорить о "формуле Штайнмайера", особенно учитывая факт наличия под окнами кучки праворадикалов», - сказал Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что «формула Штайнмайера» вносит поправки лишь в несколько пунктов комплекса мер по урегулированию в Донбассе.

«Она корректирует всего несколько пунктов комплекса мер, причем в интересах Украины...» - добавил Шуфрич.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает восстановление мира в Незалежной.

«Однозначно "формула Штайнмайера" подписана только в интересах Украины. Она уточнила отдельные позиции комплекса мер. И можно сказать, открыла дорогу к восстановлению мира в нашей стране», - заключил Шуфрич.

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