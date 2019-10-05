В Раде уверены, что «формула Штайнмайера» принесет Украине мир

Глава комитета Верховной рады по свободе слова, депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Нестор Шуфрич уверен, что «формула Штайнмайера» открыла Украине дорогу к восстановлению мира в стране.

Контактная группа во вторник согласовала «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. После этого против «формулы» выступили депутаты Львовского и Ивано-Франсковского областных советов.

«Зеленскому непросто было говорить о "формуле Штайнмайера", особенно учитывая факт наличия под окнами кучки праворадикалов», - сказал Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что «формула Штайнмайера» вносит поправки лишь в несколько пунктов комплекса мер по урегулированию в Донбассе.

«Она корректирует всего несколько пунктов комплекса мер, причем в интересах Украины...» - добавил Шуфрич.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает восстановление мира в Незалежной.