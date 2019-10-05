Шел прямо на нас: на экспедицию Северного флота напал белый медведь

Члены экспедиции Северного флота и Русского географического общества встретили белого медведя при высадке на Земле Франца-Йосифа. От дикого зверя исследователям пришлось спасаться на крыле старого самолета. Об этом в Instagram рассказал участник похода Леонид Круглов.

© leonidkruglov, Instagram

На опубликованных кадрах видно, как путешественники стоят с ружьями, в то время как к ним приближается медведь.

«Этот был сильно голоден и истощен, поэтому шел прямо на наш передовой отряд и ни за что не хотел останавливаться», - пишет Круглов.

Ранее сообщалось, что на участников экспедиции напала моржиха, которая пробила клыками отсеки лодки путешественников. В Сети опубликовано видео, как мужчины отбивались от животного веслом.