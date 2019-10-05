Полиция возбудила уголовные дела после расстрела людей на кубанском заводе

Полиция Краснодарского края возбудила уголовные дела после инцидента со стрельбой на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянском районе. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«По факту конфликтной ситуации на одном из предприятий города Славянск-на-Кубани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 112 УК РФ и два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 115 УК РФ», - цитирует полицию ТАСС.

В результате ЧП три человека были госпитализированы, семеро - задержаны полицией. Стрельба стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между людьми, которые претендуют на право управления одним из городских предприятий.