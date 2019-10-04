СМИ: прах Махатмы Ганди украден в день его 150-летия

Кража останков лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди произошла второго октября в день его 150-летия. Об этом сообщает издание The Wire.

По информации, предоставленной смотрителем мемориала в индийском штате Мадхья-Прадеш, он обнаружил пропажу останков вечером, 2 октября.

Помимо похищения праха Ганди, неизвестные испортили плакат с его изображением, написав на нем «предатель».

Данный инцидент может быть связан с тем, что некоторые индийские националисты считают идеолога предателем, так как он поддерживал идею о мирном сосуществовании индуистов и мусульман.

Полиция уже начала расследование данного инцидента. Подозреваемых разыскивают за «действия, наносящие вред национальному единству» страны.

Мохандас Карамчанд Ганди - лидер национально-освободительного движения Индии. В ходе многолетней борьбы индийцев за независимость он проповедовал непротивление злу насилием.

После смерти в 1948 году его тело кремировали, а прах захоронили в нескольких мемориалах на территории Индии.