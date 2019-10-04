Восстановление Заевфратья: как спасают школьное образование в Дейр-эз-Зоре

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор полным ходом продолжается восстановление инфраструктуры. Каждый день здесь к электро- и водоснабжению подключаются новые города и села.

Многие из населенных пунктов в Дейр-эз-Зоре до войны имели по несколько образовательных заведений и больниц, полицейских участков и ЗАГСов. Из-за их нехватки действующие сейчас социальные объекты оказались сильно перегружены.

К примеру, до войны в провинции было почти 1,5 тысячи школ, теперь - в пять раз меньше. Из-за этого ученикам приходится сидеть по три человека за партой.

Кроме того, полноводный Евфрат пока разделяет многих жителей районов и мешает быстрому ремонту. Строящиеся мосты в ближайшее время должны решить эту проблему.

Чтобы нагнать упущенное, в школах Дейр-эз-Зора ввели ускоренную программу обучения - два класса за один год.