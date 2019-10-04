Сколько надо для счастья: россияне назвали размер идеальной зарплаты

Superjob опросил россиян и выяснил, сколько они должны получать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Среднестатистическому россиянину требуется зарплата в 161 тыс. рублей. При этом женщинам достаточно 138 тыс. рублей, это на треть меньше, чем мужчинам. Для счастливой жизни им необходимо 181 тыс. рублей.

Аналитики заметили, что чем человек старше, тем больше ему надо получать. Люди от 25 до 34 лет согласны на 159 тысяч, а тем, кому за 45, будет достаточно 171 тыс. рублей.

Исследователи опросили и москвичей, у которых запросы оказались выше. Жителям столицы для счастья нужно 212 тыс. рублей ежемесячно. Второе место занимают жители Владивостока с потребностями в 205 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 2,4 тыс. человек старше 18 лет.

Ранее Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами. Лидерство в этом списке принадлежит Москве.