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Хитрости производителя: как выбрать действительно полезное молоко

Татьяна Полуказакова
09:18 04.10.2019
Магазины начали разделять продукты по «полезным» и «неполезным» полкам, но сортируют их по информации на этикетках, которая не всегда соответствует действительности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости

Лаборатории по отслеживанию качества молока получили инструмент, который позволяет определять растительные жиры в составе. Поэтому с пальмовым маслом удалось побороться. Но производители молока нашли новые способы обхитрить специалистов. Они начали применять технический жир, жир свиной и говяжий. Но все-таки найти полезное молоко на полках магазинов можно. О том, как это сделать, в программе «Открытый эфир» рассказала корреспондент программы «Человек и закон» Елена Шилина.

Во первых, по ее словам, по верху бутылки должен идти жирный ободок. А само молоко должно стекать по бутылке, «оставляя млечный след».

«Это признак того, что в этом молоке настоящий молочный жир. И мне очень понравился способ капли. На салфетку капнуть из пипетки каплю молока. Чем меньше растечется пятно, тем менее разбавлено молоко водой. То есть водянистое молоко, обильно разбавленное водой, сильно растечется», - уверяет Елена Шилина.

Она также добавила, что хорошо, если на бутылке приклеено указание жирности конкретной партии молока.

Магазины, в свою очередь, тоже стараются бороться с ненастоящим продуктом. Они расставляют бутылки по разным полкам.

«То есть у нас в магазине теперь есть полки, которые якобы без фальсифицированного растительного жира или еще там говяжьего, свиного, а есть настоящее молоко. И вот они подписали БЗМЖ и еще другая аббревиатура - с заменителями молочного жира. Проблема в чем. Магазины ориентируются на этикетки, они не лаборатория. Они читают этикетку и видят: отлично, нет никаких заменителей, ставим к хорошим продуктам, но этикетка ни о чем не говорит», - добавила Шилина.

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