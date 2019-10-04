Хитрости производителя: как выбрать действительно полезное молоко

Лаборатории по отслеживанию качества молока получили инструмент, который позволяет определять растительные жиры в составе. Поэтому с пальмовым маслом удалось побороться. Но производители молока нашли новые способы обхитрить специалистов. Они начали применять технический жир, жир свиной и говяжий. Но все-таки найти полезное молоко на полках магазинов можно. О том, как это сделать, в программе «Открытый эфир» рассказала корреспондент программы «Человек и закон» Елена Шилина.

Во первых, по ее словам, по верху бутылки должен идти жирный ободок. А само молоко должно стекать по бутылке, «оставляя млечный след».

«Это признак того, что в этом молоке настоящий молочный жир. И мне очень понравился способ капли. На салфетку капнуть из пипетки каплю молока. Чем меньше растечется пятно, тем менее разбавлено молоко водой. То есть водянистое молоко, обильно разбавленное водой, сильно растечется», - уверяет Елена Шилина.

Она также добавила, что хорошо, если на бутылке приклеено указание жирности конкретной партии молока.

Магазины, в свою очередь, тоже стараются бороться с ненастоящим продуктом. Они расставляют бутылки по разным полкам.