«Первый пошел»: первый штраф за курение на балконе выписан жителю Ставрополья

МЧС России может выписать первый штраф за курение на балконе, повлекшее пожар. Его получит житель Ставропольского края.

ЧП произошло накануне, 3 октября, в городе Изобильный, житель которого курил на балконе многоэтажного жилого дома.

«Виновному (в пожаре) лицу в связи с вступившими в действие с 1 октября изменениями в правила противопожарного режима грозит административная ответственность», - передает ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. В результате ЧП никто не пострадал.

Закон о запрете открытого огня на балконах вступил в силу с 1 октября.

МЧС подчеркивает, что закон не запрещает курение на балконе, если оно не угрожает пожарной безопасности.