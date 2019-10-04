Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован на 4,5 тысячах кв. метров

Утром, 4 октября, поступила информация о крупном возгорании складского комплекса в поселке Петро-Славянка на юго-востоке Санкт-Петербурга.

В МЧС уточнили, что горел одноэтажный металлический склад с пластиковой продукцией. При пожаре произошло обрушение кровли на площади 1400 кв. метров.

«Пожар локализован в 06.58» - сообщили в ведомстве.

Общая площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

К спасательной операции привлечены 156 человек, 38 единиц техники, в том числе, от МЧС - 49 человек и 12 единиц техники.

Сейчас на месте продолжается поливка и разборка сгоревших конструкций.