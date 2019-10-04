Двухмесячная девочка скончалась на борту самолета Москва - Грозный
Борт совершил вынужденную посадку в Волгограде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay
В Волгограде совершил вынужденную посадку лайнер, летевший из Москвы в Грозный. ЧП произошло из-за смерти на борту двухмесячной девочки.
Как сообщили «Звезде» в региональном управлении СК, трагедия случилась вечером 3 октября. Девочку после приземления рейса доставили в больницу в состоянии клинической смерти, но спасти ее не удалось.
По факту случившегося была организована доследственная проверка.
«По предварительным данным, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца. На борту ему стало плохо», - уточнили в ведомстве.