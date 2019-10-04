Путин: существующая система международных отношений должна трансформироваться

Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что существующая система международных отношений должна трансформироваться и приспосабливаться к реалиям сегодняшнего мира, с учетом развития азиатских государств.

«Нельзя ничего ломать из того, что было создано в предыдущие десятилетия. А нужно постепенно трансформировать и приспосабливать к реалиям сегодняшнего мира с учетом растущей мощи и перспектив развития Азии в целом и отдельных азиатских государств в частности», - сказал президент.

По словам Путина, эти государства имеют право и должны занять свое достойное место в мировой системе, в мировой политике и международных делах.