Путин: искусственный интеллект способен изменить мир

Владимир Путин во время выступления в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил о больших возможностях искусственного интеллекта. Российский лидер считает, что изменятся подходы к решению проблем настоящего и будущего.

«Просто изменятся целые отрасли производства, некоторые перестанут существовать, появятся новые. Потребуются новые рабочие места, старые профессии отомрут. И надо будет понимать, как решать социальные в этой связи проблемы», - сказал он.

Искусственный интеллект будет взаимосвязан с обороноспособностью стран, уверен Путин.

«Те, кто будет владеть этими технологиями, получат преимущества, может быть, несопоставимые с ядерным оружием», - заявил президент.

Также Путин заявил, что у России есть целая государственная программа по развитию искусственного интеллекта, которая имеет преимущества перед США, Китаем и другими странами.

Россия наращивает преимущество и имеет все шансы преуспеть в этом направлении, констатировал Путин. Он подчеркнул, что человечеству следует выработать общие правила работы с новыми технологиями и объединить усилия для обеспечения стабильности в мире.

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» Путин поручил разработать проект закона в области развития искусственного интеллекта. Для осуществления этой задачи предложено заключить соглашения с крупнейшими представителями технологического бизнеса.