Опубликованы кадры пожара на складе в Петербурге: обрушилась часть кровли
Склад полыхает на площади 3,9 тысячи квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
На территории склада в Санкт-Петербурге, который горит на площади почти 4 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли. Об этом сообщили в МЧС России.
На место ЧП в поселке Петро-Славянка на юго-востоке города была стянута усиленная группировка спасателей.
«Обрушение склада по всей площади», - заявили РИА Новости в МЧС.
В спасательном ведомстве добавили, что для помощи в тушении огня готовятся задействовать вертолет Ка-32.