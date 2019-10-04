Опубликованы кадры пожара на складе в Петербурге: обрушилась часть кровли

На территории склада в Санкт-Петербурге, который горит на площади почти 4 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли. Об этом сообщили в МЧС России.

На место ЧП в поселке Петро-Славянка на юго-востоке города была стянута усиленная группировка спасателей.

«Обрушение склада по всей площади», - заявили РИА Новости в МЧС.

В спасательном ведомстве добавили, что для помощи в тушении огня готовятся задействовать вертолет Ка-32.