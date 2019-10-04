Склад горит в Санкт-Петербурге на площади почти 4 тыс. кв. метров: видео
ЧП произошло на складском комплексе в поселке Петро-Славянка по адресу Софийская улица, 96.
© Видео: Шурик Сочилин, ВКонтакте © Фото: Димка Кичеров, spb_today, Вконтакте
На территории складского комплекса на юго-востоке Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. О ЧП сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, горит склад, расположенный по адресу: поселок Петро-Славянка, улица Софийская, 96. Площадь возгорания составляет 3,9 тысячи квадратных метров.
Данных о погибших или пострадавших не поступало.