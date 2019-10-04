«Сырьевой шок»: Минфин дал прогноз на случай падения нефти до $10 за баррель

Минфин проверил устойчивость бюджета на 2020-2022 годы и подсчитал урон от падения цен на нефть до минимальных показателей - $10 за баррель. Если российская нефть марки Urals сохранит эту цену в течение 10 лет, то казна не получит 70% годового ВВП, что равняется 103 триллионам рублей в 2018 году.

Такой прогноз является самым «шоковым» из всех и маловероятен, считают эксперты.

«Вряд ли Минфин всерьез ожидает такого развития событий. Рассчитывать урон в случае апокалипсиса - это скорее чисто техническая задача», - передают «Известия» слова руководителя направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Министр финансов Антон Силуанов говорит о возможном снижении цены до $30 за баррель. Причиной снижения цены может служить неопределенность перспектив сделки ОПЕК+ и сокращение нефтедобычи.

Однако, по данным Минфина, самый реальный вариант - снижение цены до $40 за баррель. В этом случае государственные финансы не пострадают.

Эксперты тоже уверены в российском бюджете, так как считают, что казна намного более устойчива по сравнению с кризисами прошлого. Подушка безопасности российского бюджета позволит экономике пережить «кризисный период» низких цен на «черное золото» без особых потрясений.