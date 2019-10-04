Паром с пассажирами сел на мель в Якутии

На переправе через реку Алдан произошла поломка редуктора на буксире с баржой, сообщили в ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

«На барже находится около 40 человек и 20 единиц техники», - заявили в ведомстве.

Пассажиров собираются доставить на берег, который находится в 100 метрах, на моторных лодках. Отмечается, что там работает кафе и гостиница, всем эвакуированным людям предоставят горячее питание и предложат размещение.

На месте работают экстренные службы. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.