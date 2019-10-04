Смартфоны 800 тысяч россиян оказались заражены банковским вирусом
Разработчик антивирусного программного обеспечения компания Avast сообщила, что выявила банковский ботнет, который заразил свыше 800 тысяч смартфонов россиян на платформе Android. Активность бота началась в 2016 году и, по данным специалистов, мог контролировать несколько миллиардов рублей.
«Редко встречающаяся цепочка ошибок OpSec привела к открытию нового банковского ботнета Android, нацеленного на жителей России», - сообщила сотрудник Avast Анна Широкова.
Обнаружить вредоносную программу удалось после того, как хакеры использовали проски-сеть, созданную с использованием программы HtBot. При анализе работы приложения эксперты смогли вычислить злоумышленников, после чего им не удалось зашифровать сообщения, что позволило специалистам раскрыть их личные переписки. В сообщениях речь шла об отмывании денег и платежах с использованием популярных среди русскоязычных киберпреступников систем.
«Поскольку эта группа не смогла скрыть свои действия, у нас получилось увидеть не только образцы вредоносного ПО, но и понять, как хакеры работают с шпионскими программами более низкого уровня, которые подключают устройства к ботнету», - цитирует РИА Новости Широкову.