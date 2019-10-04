Путин призвал к политическому урегулированию в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона ждет начала работы конституционного комитета Сирии в Женеве под эгидой ООН.

«Военный действия, действительно крупномасштабные, я хочу сказать, потому локальные очаги терроризма еще сохраняются, но крупномасштабные боевые действия действительно закончены», - сказал президент на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин добавил, что силовыми методами невозможно достичь окончательного решения, поэтому в данный момент важно заниматься вопросами политического урегулирования.

Глава государства добавил, что уже очень много было сделано для формирования конституционного комитета, идея которого родилась в Сочи во время проведения крупного мероприятия, в котором участвовали как представители правительства, так и почти всех оппозиционных сил.