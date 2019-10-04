Дания сняла политические возражения с «Северного потока - 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке газопровода «Северный поток - 2» в ее исключительной экономической зоне. Разрешение на строительство затягивается на административном уровне, пишут «Известия».

«Северный поток - 2» изначально вызывал много опасений политического характера. Страны Прибалтики, Польша и США пугали Евросоюз зависимостью от российского газа. В позиции Дании политический фактор также играл важную роль - через ее территориальные воды должен был пройти газопровод.

Еще в начале лета председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер заявил, что прокладка газопровода задерживается из-за влияния Соединенных Штатов на Копенгаген.

На данный момент Дания является единственной страной, которая все еще не разрешила прокладку труб. При этом газопровод готов на 80%, строительство не отклоняется от графика. Отмечается, что политических возражений у Копенгагена нет.

Еще одним аргументом в пользу «Северного потока - 2» эксперты считают экологические соображения и остановку добычи на крупном месторождении Дании. Это может подтолкнуть страну к замещению своего газа норвежским или российским.