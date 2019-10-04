Мифы разрушены: иностранная делегация осталась в восторге от Крыма

С начала года Крым посетили шесть миллионов и шестьсот тысяч человек, это на 10% больше прошлогодних показателей. Всего на полуострове побывали путешественники из 159 стран мира. И, несмотря на санкции, республика развивается стремительными темпами.

Некоторые возвращаются в Крым после долгих лет отсутствия, как, например, Марио Баух – участник проекта «Международная дипломатия». Спустя 35 лет он решил вновь посетить детский лагерь «Артек».

«Артек для меня символ дружбы, сотрудничества, мира. Поэтому я решил обязательно съездить туда в этом году, посмотреть, как он выглядит сейчас», - рассказал он «Звезде».

В составе делегации на полуостров также прибыли граждане США, Австрии, Голландии, Норвегии и Ирландии. Их основная цель – увидеть новый Крым.

Гостей встречает современный аэропорт. По пути - строящиеся дороги, возведенные электростанции, ухоженные виноградники.

«К сожалению, многие американцы просто не имеют возможности приехать сюда. А стоило бы! Вот я здесь, и мне абсолютно не страшно тут находиться. Напротив - спокойно. Я вообще считаю, что это одно из самых безопасных мест в мире», - признается американский журналист.

Иностранные наблюдатели уже несколько лет подряд приезжают, чтобы своими глазами увидеть, как на самом деле живет полуостров, и в который раз убеждаются: «страшилки» из телевизора – не более чем миф. В ходе своего визита они посещают Евпаторию, Симферополь, Ялту, а также совершают морскую экскурсию по бухте Севастополя.