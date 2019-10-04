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Подсолнечное масло в РФ может подешеветь из-за рекордного урожая

Наталья Вальханская
05:18 04.10.2019
Россия убирает огромный урожай подсолнечника, цены на эту культуру в ближайшее время могут начать снижаться. 
© Видео: ТРК Звезда © Фото: pixabay.com

Хорошие новости от аналитиков российского рынка: нас ждет возможное снижение цен - вплоть до обвального - на подсолнечное масло. По крайней мере об этом говорится в отчете центра «Совэкон».

В России рекордный урожай подсолнечника - почти 14 миллионов тонн, это на миллион больше, чем в прошлом году.

А если учесть, что на севере Черноземья семечки еще дозревают, и убирать их будут после первых морозов, то эта цифра будет еще выше. Такая же картина и на Поволжье, и в Южном округе.

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