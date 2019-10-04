Грета Тунберг изменила описание профиля в Twitter после выступления Путина

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того как Владимир Путин высказался о ее выступлении в ООН.

«Добрая, но плохо информированная девочка», - говорится в новой шапке профиля Тунберг.

Грета Тунберг принимает активное участие в мероприятиях, приуроченных борьбе с изменением климата. Школьница стала известна на весь мир после того, как на молодежном саммите ООН она отчитала политиков, обвинив собравшихся глав государств в том, что своими «пустыми заявлениями» они украли ее детство.

Комментируя выступление, Владимир Путин назвал Тунберг «доброй девочкой и очень искренней», но предположил, что школьнице никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».

Ранее в описании профиля на странице школьнице было написано: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». Так на ее выступление отреагировал Дональд Трамп.