Врачи назвали неочевидные опасности слабоалкогольных напитков

Потребление слабоалкогольных напитков за последний год в России увеличилось на 13,4%.

Покупателей привлекает невысокая стоимость и низкий градус продукта. Однако специалисты предупреждают: такие напитки зачастую содержат вредные для здоровья ингредиенты. Среди них, например, сахар, ароматизаторы, консервант бензоат натрия (Е211) и красители Е104 и Е110.

Красители могут негативно повлиять на поведения человека. В свою очередь Е211 опасен своими канцерогенными свойствами.

Кроме того, как пишет aif.ru, слабоалкогольные напитки в той же степени вызывают зависимость, что и более крепкие, вопреки распространенному мифу.