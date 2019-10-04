Врачи назвали неочевидные опасности слабоалкогольных напитков
В напитки с содержанием этилового спирта не менее 1,2% и не более 9% часто добавляют огромное количество вредных красителей, консервантов и ароматизаторов.
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Потребление слабоалкогольных напитков за последний год в России увеличилось на 13,4%.
Покупателей привлекает невысокая стоимость и низкий градус продукта. Однако специалисты предупреждают: такие напитки зачастую содержат вредные для здоровья ингредиенты. Среди них, например, сахар, ароматизаторы, консервант бензоат натрия (Е211) и красители Е104 и Е110.
Красители могут негативно повлиять на поведения человека. В свою очередь Е211 опасен своими канцерогенными свойствами.
Кроме того, как пишет aif.ru, слабоалкогольные напитки в той же степени вызывают зависимость, что и более крепкие, вопреки распространенному мифу.