Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык

Также она добавила, что школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, перейдут на украинский в сентября 2023 года. Новосад подчеркнула, что в этих образовательных учреждениях сохранится возможность изучать родной язык.

«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».

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