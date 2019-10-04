Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык
Также школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, перейдут на украинский в сентября 2023 года.
© Видео: Телеканал "Прямий" © Фото: Lapin Oleksandr, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Министр образования Украины Анна Новосад заявила о переходе русскоязычных школ на украинский язык в 2020 году.
«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».
Также она добавила, что школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, перейдут на украинский в сентября 2023 года. Новосад подчеркнула, что в этих образовательных учреждениях сохранится возможность изучать родной язык.