РФ предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

Российская сторона на фоне скандала с невыдачей виз дипломатам из РФ, предложила перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из США.

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, вместо Нью-Йорка с 2020 года можно выбрать местом для проведения сессий Вену или Женеву.

Полянский подчеркнул, что это необходимо для нормализации работы Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению, сообщает ТАСС.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, вероятно, настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Дипломат назвал прозорливым предложение Иосифа Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская сторона поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться.

Напомним, посольство США не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его поездки в Нью-Йорк.

ООН выразила чрезвычайную обеспокоенность ситуацией с невыдачей американских виз российским делегатам для участия в Генассамблее.