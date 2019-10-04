Суд арестовал подростка, обвиняемого в убийстве школьницы в Балашихе
Мальчик взят под стражу на два месяца.
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Арестован подросток, обвиняемый в убийстве школьницы в Балашихе.
«Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы СК РФ по Московской области.
Трагедия произошла 2 октября. 15-летний подросток признался, что между ним и учащейся в параллельной возник конфликт.
Тело школьницы с травмой головы обнаружили на территории заброшенного здания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».