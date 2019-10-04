США провели испытание противокорабельной ракеты

ВМС США испытали противокорабельную ракету NSM во время учений в прибрежных водах острова Гуам.

«Боевой корабль прибрежной зоны ВМС США Gabrielle Giffords класса Independence успешно продемонстрировал возможности ракеты NSM», - говорится в сообщении тихоокеанского флота США.

Отмечается, что учения Pacific Griffin прошли первого октября. Видео испытаний опубликовало издание Naval News в своем аккаунте в Twitter.

В заявлении также сообщается, что это первый запуск подобной ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе.

Противокорабельная ракета NSM является ударным высокоточным оружием большой дальности, которое способно находить и уничтожать корабли на расстоянии до 185 километров.