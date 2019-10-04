Путин заинтересовался идеей создания медицинской госкорпорации

Владимир Путин заинтересовался работой системы здравоохранения в качестве госкорпорации. Соответствующий вопрос он задал победителям конкурса управленцев «Лидеры России» и платформы «Россия – страна возможностей».

В ходе мероприятия один из участников отметил, что сейчас появилась возможность выявить профессионалов, которые впоследствии могли стать руководителями больниц и главврачами. Тогда президент поинтересовался может ли здравоохранение работать как корпорация.

«Может. Единственное, самым большим капиталом этой корпорации должна быть человекоориентированность, человекоцентричность», - ответил участник встречи Владимир Остроменский.

Развивая тему, Путин привел в пример работу первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, возглавлявшего «Росатом».

«Сергей Владиленович когда-то создал корпорацию - корпорацию "Росатом". Вот она функционирует достаточно эффективно, весьма эффективно», - добавил российский лидер.

«Само здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает именно как корпорация - со всеми зданиями, сооружениями, показателями», - рассудил президент.

Как позже в ходе беседы отметил Остроменский работа здравоохранения как корпорации возможна, однако для этого следует переформатировать систему подготовки специалистов и руководителей.