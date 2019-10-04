Минобороны организовало пресс-тур для мировых СМИ по Сирии

В мировых СМИ вышли десятки репортажей о восстановлении мирной жизни в сирийской провинции Идлиб.

Правда о постановках «Белых касок» и о том, что сейчас происходит в освобожденном Хан-Шейхуне, наконец начала доходить и до западных зрителей и читателей. Это стало возможным благодаря масштабному пресс-туру в Сирию, организованному российским Министерством обороны.

В течение недели группа иностранных журналистов, в том числе из США, Германии и Франции, своими глазами видела, как восстанавливают послевоенную страну. Они общались с жителями освобожденной от террористов провинции Идлиб, наблюдали за раздачей гуманитарной помощи, разборкой завалов и строительством новой инфраструктуры.

Подробные репортажи из Хан-Шейхуна и других городов Сирии появились в ведущих мировых информационных агентствах и изданиях - таких как Associated Press, Agence France-Presse, Bloomberg и десятках других.