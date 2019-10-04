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BMW арестованного после гонки сына вице-президента МТС отвезли на штрафстоянку

Дарья Михалина
02:28 04.10.2019
Алан Ибрагимов был задержан 3 октября сотрудниками ГИБДД после погони.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Машину задержанного сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова отвезли на штрафстоянку.

Напомним, сотрудникам ГИБДД удалось задержать молодого человека после трех часов преследования. Его автомобиль заблокировали в одном из дворов на улице Беломорской.

Нарушитель отказался покидать транспортное средство, тогда BMW юноши пришлось взламывать кувалдой.

На опубликованных кадрах видно, что на месте работал эвакуатор, который позже переместил машину на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что Ибрагимова арестовали на десять дней. Его признали виновным в нарушении положения ч. 1 ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

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