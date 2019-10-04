BMW арестованного после гонки сына вице-президента МТС отвезли на штрафстоянку

Машину задержанного сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова отвезли на штрафстоянку.

Напомним, сотрудникам ГИБДД удалось задержать молодого человека после трех часов преследования. Его автомобиль заблокировали в одном из дворов на улице Беломорской.

Нарушитель отказался покидать транспортное средство, тогда BMW юноши пришлось взламывать кувалдой.

На опубликованных кадрах видно, что на месте работал эвакуатор, который позже переместил машину на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что Ибрагимова арестовали на десять дней. Его признали виновным в нарушении положения ч. 1 ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».