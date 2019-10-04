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Шоу «Челюсти»: группа KISS даст подводный концерт для акул

Валентина Пескова
22:58 04.10.2019
Необычное выступление запланировано на ноябрь в Австралии.
Шоу «Челюсти»: группа KISS даст подводный концерт для акул
© Фото: Faye Sadou AdMedia Globallookpress

Музыканты легендарной группы KISS решили сыграть необычный концерт. Его слушательницами станут хищные подводные обитательницы в Индийском океане. Если точнее - белые акулы.

Как сообщается на официальном сайте группы, необычное выступление состоится 18 ноября 2019 года в Австралии недалеко от города Порт-Линкольн. В этом месте, как говорят, водится очень много зубастых монстров.

«Сыграв почти в каждом уголке Земли за свою 50-летнюю карьеру, рок-группа KISS решила дать свое шоу в новом месте - под водой», - пишут музыканты.

Группа и восемь фанатов, которые первыми успеют купить билет, приплывут к месту музыкального события на разных судах. Сами музыканты будут играть на поверхности с использованием подводных динамиков, а их фанаты спустятся под воду, где смогут слушать концерт и одновременно наблюдать за реакцией акул.

KISS планирует сыграть четыре композиции. По словам фронтмена группы Пола Стэнли, он был удивлен, узнав, что акул привлекают низкочастотные звуки. Но это значит, заявил он, что хищниц привлечет и рок-н-ролл.

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