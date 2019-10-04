«Вертикальный» забег: лазающую по стене пятиэтажки белку сняли на видео

Жители Красноярска сняли на видео «вертикальный» забег белки по стене жилого пятиэтажного дома в Академгородке.

На кадрах видно, как грызун перепрыгивает от окна пятого этажа с сушилок для белья и начинает ползать по стенам. После этого белка останавливается около окна третьего этажа и явно чего-то ждет.

В соцсетях отмечают, что белку периодически подкармливают местные жители прямо с своих квартирах, когда та заглядывает в гости.