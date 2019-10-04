«Мне здесь такое понаписали»: Путин раскритиковал своих спичрайтеров на заседании набсовета

Владимир Путин начал заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» в Сочи, отказавшись произносить традиционное вступительное слово.

Президент заметил, что спичрайтеры написали ему такой длинный текст, что произносить его он будет очень долго.

«Мне здесь такое большое вступительное слово понаписали, я воздержусь от него. Я хочу больше вас послушать, чтобы не терять время на общие слова», - сказал Путин.

Набсовет «Россия - страна возможностей» был создан в 2018 году по инициативе президента. На заседании в Сочи главе государства должны представить идеи новых проектов для развития платформы, а также определить дальнейшие задачи по ее развитию.