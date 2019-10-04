В Совфеде осудили перевод русских школ на Украине на госязык

В Совете Федерации России осудили планы Киева по переводу на Украине русских школ исключительно на государственный язык. По мнению сенаторов, это нарушит права русскоязычного населения.

«С момента обретения независимости Киевом осуществлялась насильственная украинизация. Последние пять лет это приняло формы нарушения прав национальных меньшинств», - отметил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT.

О решении отказаться от русского языка заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, которая ранее предлагала полностью исключить из учебников все упоминания о дружеских отношениях с Россией.

Со следующего года обучение в украинских общеобразовательных учреждениях будет вестись только на государственном языке.