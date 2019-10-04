Путин посетил порт в Тамани

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Тамань, где ознакомился с объектами одного из крупнейших в России портов - ОТЭКО, построенного исключительно за счет частных инвестиций. Президент осмотрел также перегрузочный комплекс, мощностью 20 миллионов тонн.

Помимо них главе государства продемонстрировали единственный в России трехвагонный опрокидыватель - это сооружение для механизированной разгрузки вагонов. Кроме того, Путину представили макет развития порта, а также археологические находки, найденные при его строительстве.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО является удачным примером иностранных инвестиций в РФ, обеспечивших создание в Краснодарском крае новых рабочих мест.

Таманский терминал навалочных грузов является первым и самым большим на побережье Азово-Черноморского бассейна РФ специализированным терминалом по перевалке сыпучих материалов.