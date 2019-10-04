Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании

Глава министерства энергетики России Александр Новак считает ,что Дания еще может в ближайшее время выдать разрешение на прокладку участка газопровода «Северный поток - 2» в своих территориальных водах.

При этом, отметил министр, сроки рассмотрения соответствующей заявки в Копенгагене уже просрочили. Однако, по мнению Новака, никаких причин для отказа у Дании нет, поэтому «решение должно состояться».

«Все-таки сохраняются шансы на то, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в ее исключительной экономической зоне», - отметил Новак в эфире Business FM.

Если же Дания примет отрицательное решение, сроки строительства газопровода могут увеличится на несколько месяцев, также возрастет стоимость проекта.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что у Дании не осталось политических вопросов к прокладке газопровода, а разрешение на строительство «Северного потока - 2» затягивается на административном уровне.

На данный момент Дания является единственной страной, которая все еще не разрешила прокладку труб. При этом газопровод готов на 80%, строительство не отклоняется от графика.