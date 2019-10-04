В Москве при падении строительной люльки погиб рабочий
В результате инцидента на юге Москвы один человек погиб и двое пострадали.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Следователи СК проводят проверку по факту падения строительной люльки на юге Москвы. Из-за случившегося ЧП погиб один рабочий, еще двое получили травмы.
Инцидент произошел по адресу улица Булатниковская, 5, корпус 4, когда люлька с людьми упала с высоты. Пострадавших передали врачам скорой.
Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.