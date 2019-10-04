Переписываться в WhatsApp стало опасно

Эксперт в области кибербезопасности сообщил об уязвимости в мессенджере WhatsApp. Злоумышленники могут легко получить доступ к переписке на удаленном устройстве, отправив жертве вредоносный файл GIF.

Как только получатель открывает гифку, хакеры могут просматривать сообщения и изображения на его смартфоне.

Владельцам смартфонов с системами Android 8.1 и Android 9 рекомендовано как можно скорее обновить свои мессенджеры, так как в свежей их версии уязвимость уже закрыта.