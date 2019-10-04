Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, ставшая всемирно известной после выступления в ООН, стала лауреатом Международной детской премии мира.

Как сообщили учредители премии «влияние Греты на будущее многих детей неоспоримо». Церемония вручения награды пройдет в Гааге 20 ноября.

Напомним,16-летняя школьница выступила в конце сентября на саммите ООН и обвинила мировых политиков в пренебрежении проблемами изменения климата. Ее эмоциональная речь собрала миллионы просмотров в социальных сетях.

Накануне президент России Владимир Путин назвал Грету «доброй девочкой и очень искренней», но предположил, что школьнице никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен». После этого Тунберг изменила описание своего профиля в Twitter.