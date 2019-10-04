Скандального грузинского журналиста Габунию вызвали на допрос

Генеральная прокуратура Грузии вызвала на допрос бывшего телеведущего телеканала «Рустави-2» Георгия Габунию. Он должен дать показания по делу о хищении денежных средств телеканала.

Как сообщает телеканал Imedi, допрос назначен на 7 октября. В субботу, 5 октября, по этому же делу допросят бывшего руководителя информационного отдела телеканала Нодара Меладзе.

Телеканал «Рустави 2» попал в центр политического скандала после того, как Габуния в эфире программы «P.S.» 7 июля нецензурно выразился в адрес президента РФ Владимира Путина.

Позже новый гендиректор грузинского телеканала Паата Салия уволил Георгия Габунию, а вместе с ним - начальника информационной службы «Рустави 2» Нодара Меладзе и продюсера телекомпании Георгия Лаперашвили.