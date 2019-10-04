Минфин предложил ограничить список профессий для самозанятых

Министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов предложил определить перечень профессий для самозанятых, к которым мог бы быть применен специальный налоговый режим по всей стране.

«Водители, предположим, репетиторы и так далее, и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», - сказал Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По словам министра, в настоящее время налоговый режим для самозанятых действует уже в четырех регионах страны. Однако, отметил Силуанов, несмотря на то, что он хорошо себя зарекомендовал, режим имеет определенные риски. Поскольку некоторые предприятия оформляют сотрудников как самозанятых, а не как штатных.