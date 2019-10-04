Освоение трудноизвлекаемых запасов обсудили на саммите газовиков и нефтяников

Импортозамещение, возрастающая конкуренция и внедрение новейших технологий - основные темы крупнейшего саммита газовиков и нефтяников «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве. В центре внимания - отечественные разработки, в том числе позволяющие снизить затраты на перекачку нефти и одновременно увеличить энергоэффективность.

Еще одна актуальная тема - освоение трудноизвлекаемых запасов нефти, добыча которых возможна только с применением инновационных технологий и оборудования. Их перспективная разработка - одно из приоритетных направлений для компании «Газпром нефть».

«Мы должны думать не только о том, как обеспечивать потребности в нефти сегодня-завтра, но для нефтяной компании характерно то, что мы думаем горизонтами десятилетия. В том числе готовим ресурсную базу, которая будет обеспечивать добычу через 10, через 20, через 30 лет. И для этого сейчас нужно создавать тот комплекс технологических решений, который позволит работать с запасами совершенно другого качества - "бажен", доманиковые, ачимовские свиты и другие подобные категории запасов», - рассказал первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

В 2021 году, по плану, добыча трудноизвлекаемой нефти должна стать рентабельной. Сейчас готовится целый комплекс технологий для ее освоения. Под эгидой «Газпром нефти» трудятся больше 20 компаний. Создан технологический центр «Бажен», где лучшие ученые, разработчики и нефтяники пока в опытном режиме, но уже добывают трудноизвлекаемую нефть. Привлечь внимание к таким масштабным проектам - и есть цель «Российской энергетической недели».