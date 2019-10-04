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Ученые доказали неизбежное наступление климатической катастрофы

Валентина Пескова
18:36 04.10.2019
Исследователи определили, как уровень моря повысится в результате таяния льда из-за накопления парниковых газов в атмосфере.
Ученые доказали неизбежное наступление климатической катастрофы
© Фото: Richard Wear, Design Pics, Globallookpress

Группа ученых из Новой Зеландии, Чили, Нидерландов и США выяснила, что в случае полного таяния морской части ледникового щита Антарктиды уровень моря может повыситься до 23 метров. Это произойдет, если концентрация углекислого газа в атмосфере будет оставаться на уровне 400 частей на миллион в течение ближайшего века. Как пишет журнал Nature, сейчас концентрация парникового газа уже достигает 415 частей на миллион.

Считается, что климат планеты в будущем станет похожим на климат эпохи плиоцена, которая была около трех миллионов лет назад. Уровень моря может повыситься на 20 метров выше современных значений. Для этого должно произойти обширное таяние или полный коллапс гренландского, западно-антарктического или морской части восточно-антарктического ледяного щита.

В эпоху плиоцена уровень моря колебался в среднем на 13 метров, что было спровоцировано естественными циклами, такими как циклы Миланковича. В нынешнюю эпоху потепление и таяние ледников не может объясняться указанными циклами, поскольку количество поступающего на Землю света не меняется. А изменение климата, согласно общему мнению ученых-климатологов, спровоцировало антропогенные выбросы углерода, концентрация которого за несколько миллионов лет достигла рекордных значений.

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