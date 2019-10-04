The National Interest рассказал о российском проекте АПЛ «Хаски», которого опасаются в США

Новые российские подлодки, на которые планируют установить гиперзвуковые ракеты, создают серьезную конкуренцию Соединенным Штатам, уверены журналисты американского издания The National Interest.

Авторы материала констатируют, что Россия очень быстро развивается в области создания субмарин. На сегодняшний день российская сторона развернула проект «Хаски». Их постройка запланирована на 2023 год.

В материале говорится, что подлодки «Хаски», разработкой которых занимается Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», собираются оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Ракеты способны развивать скорость в восемь махов, что в три раза больше аналогичного показателя текущих систем П-800 «Оникс» или П-700 «Гранит». В каждую пусковую установку будет установлено по 40-48 ракет, в том числе и «Калибры», а также несколько торпед.