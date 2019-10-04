МИД Ирана: задержанную в Тегеране российскую журналистку отпустят

Журналистку Юлию Юзик, задержанную в Иране, скоро освободят. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Он добавил, что журналистку задержали «для дачи ряда объяснений», передает РИА Новости.

Но пока у российской дипмиссии нет информации о том, что Юлию планируют отпустить, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

Журналистка Юлия Юзик прилетела в Иран по частному приглашению. В аэропорту Тегерана у нее изъяли паспорт. А после россиянку арестовали в отеле. В диппредставительстве заявили, что предпринимаются все шаги для прояснения ситуации. В МИД России также вызвали посла Ирана.

О своем задержании Юлия сообщила матери. Ей разрешили совершить один телефонный звонок. По словам, дочери Юзик, журналистка подозревала, что подобная ситуация в Тегеране может произойти. Но несмотря на это, посольство о своем прибытии Юлия не проинформировала.