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«Вкладчик с того света»: в Башкирии у ветерана пропали деньги из банка

Татьяна Ляшко
18:25 04.10.2019
Однажды, придя в банк ветеран обнаружил, что денег на счетах нет. Произошла ошибка, в результате которой в банк поступила информация, что мужчина умер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Башкирии совершенно без защиты остался ветеран труда Виктор Трофимов. Свои скромные накопления он хранил в банке. Бывший финансист, ветеран пристально следил за состоянием вкладов. Но однажды, придя в банк, он обнаружил, что денег нет.

«Я прихожу в банк и спрашиваю у оператора: “А сколько лежит у меня денежек?” Оператор испугалась почему-то этого вопроса, сразу побелела как чистая бумага. Открыла рот, а сказать ничего не может», - рассказал он.

Девушке было чего испугаться, ведь не каждый день приходят «вкладчики с того света» - в банке значилось, что Трофимов умер. Оказалось, на днях в городе скончался полный тезка.

«Прочитав статью в газете “Белорецкий” о том, что Трофимов умер после длительной и продолжительной болезни. Когда прочитали некролог в газете они почему-то решили - раз я был такой больной, то обязательно умер я», - сообщил Трофимов.

Пытаясь доказать, что он жив Виктор Трофимов прошел уже 16 судов. Но судьи своим глазам, очевидно, не верят. Ответчик, представители банка, от комментариев отказался.

Вот только ни на одно из 16-ти заседаний банк не явился. Неужели каждый, у кого есть такой двойник может остаться без денег? Юристы уверяют, что такие ошибки не редкость. И источником проблем зачастую становятся нотариусы. Именно они производят рассылку со списками умерших по банкам. Проверяют наличие счетов, чтобы первыми предложить родственникам услуги в разделе наследства.

«Возможно, что сотрудники банка допустили ошибку. Увидев, что, действительно, совпадает фамилия, имя, отчество, например, денежные средства совсем другого человека, не проверив ИНН, СНИЛС перечислили нотариусу, нотариус распределил среди наследников», - рассказал адвокат Вячеслав Курилин.

Похоже, Виктору Трофимову нужен хороший адвокат. Пока же пенсионер в суде представляет себя сам. Обращения в прокуратуру и Следственный комитет остались без ответа, а банк переадресовывает ветерана в головной офис, который находится в Челябинске.

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