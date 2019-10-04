Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России

Отделения Райффайзенбанка будут закрыты в Железногорске, Курске, Кирове, Сочи и Саранске. Как сообщает пресс-служба финансовой организации, обслуживание клиентов там будет переведено на цифровой формат.

Реорганизация также коснется 39 отделений в городах с самой большой розничной сетью, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Ростов-на-Дону, Уфа, Казань, Тюмень и других.

В результате преобразований к концу 1-го квартала 2020 года сеть отделений Райффайзенбанка будет насчитывать более 130 офисов в 44 городах России.