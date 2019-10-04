Нападение взбесившегося лося на женщину попало на видео

Очевидцу удалось снять на камеру нападение лося на женщину.

На кадрах видно, что группа людей прогуливается по парку, но, завидев приближающегося лося, они начинают разбегаться. Женщина в красном свитере не успела скрыться, и животное повалило ее на землю и начало таранить рогами.

Как сообщает издание Mirror, случай произошел в Национальном парке Роки Маунтин в США.