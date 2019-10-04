СМИ: у Киева есть резервный план по полной блокаде Донбасса
Украина может пойти на полную блокаду ДНР и ЛНР, жители которых в этом случае лишатся электроэнергии, воды и тепла.
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В Киеве готовы выполнять Минские соглашения, но также не исключают «досрочного замораживания конфликта», если не увидят прогресса в выполнении договоренностей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Как стало известно журналистам, Украина может пойти на полную блокаду ЛНР и ДНР, если к концу года ситуация на востоке страны не изменится кардинально. В этом случае жители ДНР и ЛНР могут лишиться электроэнергии, воды и тепла.
Кроме этого, на Украине рассматривают вариант физической изоляции Донбасса при помощи разделительной стены, похожей на ту, что установлена на границе Израиля и сектора Газа.