Кодзима, Cyberpunk 2077 и Doom: Eternal. Главное про «ИгроМир-2019»

В Москве с 3 по 6 октября проходят выставка «ИгроМир-2019» и фестиваль Comic Con Russia - одни из главных событий в мире для любителей всевозможных игр - компьютерных, консольных, мобильных, кино и всего, что связано с развлекательной индустрией. Экспозиции развернуты в выставочном центре «Крокус-Экспо».

Одним из главных событий выставки станет выступление культового разработчика видеоигр - Хидео Кодзимы. Он уже прилетел в Москву и, судя по всему, российской столицей оказался впечатлен. Весь Instagram Кодзимы сейчас - сплошная фотогалерея Москвы. Тут - Красная Площадь, тут - знаменитая сталинская высотка, тут - витражи московского метро.

Хидео Кодзима выступит на главной сцене (в 1-м зале) завтра, 5 октября. Начало запланировано на 16.30.

Еще одна звезда мероприятия - актер Эндрю Скотт. Одни знают его как профессора Мориарти из сериала «Шерлок». Другие - как злодея из фильма «Спектр» про Джеймса Бонда. В любом случае, фигура культовая.

Скотт выступит на главной сцене дважды - 5 и 6 октября. Время начала - 15.30.

Пятого октября можно будет увидеть выступление еще одной значимой фигуры, которую скорее знают не по имени, а по творениям, что он создал. Именно Тэд Стоунс - создатель Черного плаща. Он же приложил руку к появлению «Чипа и Дейла».

Тэд Стоунс появится на главной сцене в 11.30. В его программу на «ИгроМире» входит также автограф-сессия. Кроме того, он может нарисовать ваш скетч.

Из киноотделения выставки стоит отметить премьеру фильма «Карамора» авторства Данилы Козловского. Во втором зале второй сцены 6 октября в 12.30. И, конечно, «Zомбилэнд». Тут и Вуди Харрельсон, и Эмма Стоун, и Джейси Айзенберг. И тоже 6 октября.

И все дни «ИгроМира-2019» - рай для геймеров. Например, не нуждающийся в особом представлении DOOM: Eternal. Посетители в 3-м зале могут пройти отрывок шутера, получившего возрастной рейтинг «М», на ПК. Официальный релиз игры состоится 22 ноября на платформах ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One.

Другой топ - Cyberpunk 2077. Стенд проекта польской студии CD Projekt RED, размещенный в зале номер 3, - один из самых популярных на «ИгроМире». Официальный релиз состоится уже в ближайшее время.

Ubisoft, в свою очередь, в том же зале расскажет про свой блокбастер Minecraft: Dungeons. А Blizzard привезли знаменитую в среде писательницу Кристи Голден - автора книг по созданным компанией вселенным.

Полное расписание мероприятий можно посмотреть тут.